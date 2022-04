Zé Lopes abandona SIC: “O futuro será certamente risonho”

Zé Lopes abandonou a SIC ao fim de dois anos de ligação profissional. O comentador do “Passadeira Vermelha” fez questão de agradecer a oportunidade dada pelo canal nas redes sociais.

O comunicador entrou para a estação de Paço de Arcos em 2019. Agora, dois anos depois, Zé Lopes despediu-se, no perfil de Instagram, da casa que o acolheu com uma mensagem de agradecimento.

“Abri esta porta pela primeira vez no dia 2 de Janeiro de 2019 e hoje, passados mais de dois anos, fecho-a com o sentimento de dever cumprido. Hoje deixo a SIC. Deixo uma ‘Casa Feliz’ onde fui extremamente bem tratado e onde me estenderam a ‘Passadeira Vermelha’ para que pudesse realizar os meus sonhos”, começou por afirmar.

“Agradeço à direção de Programas a aposta feita em mim, e agradeço à Coral Europa e à Fremantle Media as oportunidades que me deram. O futuro será certamente risonho. Trará novas oportunidades e o mesmo coração”, apontou.

No final, Zé Lopes salientou a importância dos seguidores na sua trajetória: “E como no meio desta caminhada o mais importante são as pessoas, agradeço a todos os que se cruzaram no meu caminho e a vocês, que me acompanham desde o primeiro minuto, aplaudindo as minhas conquistas. Por agora fica o meu agradecimento a este canal que tão bem me recebeu, desejando o maior dos sucessos”.