Zé Lopes afirma: “Sei que sou insuportável”

Zé Lopes partilhou com os seus seguidores alguns momentos dos bastidores do “Extra” de “O Triângulo”, na TVI.

O rosto de entretenimento do canal quatro mostrou-se assim abraçado a uma das maquilhadoras do canal e escreveu algumas palavras em tom de brincadeira.

“Eu sou insuportável, eu sei. Dou cabo da cabeça da Celinha. No final deste abracinho amoroso, respondeu-me logo ‘já me deste cabo do cabelo que estava arranjado’. E mesmo assim gosto dela”, escreveu.

Zé Lopes partilhou ainda outros momentos divertidos dos bastidores.