Zé Lopes após entrevistar Ivete Sangalo: “Assim se carimba mais um sonho da minha lista”

Zé Lopes entrevistou Ivete Sangalo na Queima das Fitas de Coimbra e partilhou uma fotografia com a cantora nas redes sociais.

Zé Lopes está a cobrir a Queima das Fitas de Coimbra e na quinta-feira, 25 de maio, teve a oportunidade de entrevistar Ivete Sangalo, poucas horas antes da “rainha do axé” subir ao palco.

“Soube há bocadinho que havia a hipótese de entrevistar a Ivete Sangalo. Estava deitado na cama quando me ligaram. Em 20 minutos tomei banho, vesti-me e arranquei para o recinto da queima. Fui durante a viagem a pensar no que lhe havia de perguntar…. Senti o peso da responsabilidade de entrevistar um ídolo”, começou por escrever na legenda da fotografia onde surge ao lado cantora.

“Quando cheguei ao pé dela, fui surpreendido pela forma querida e afável com que me recebeu. Só comprovei o porquê da Ivete mover multidões e ser a artista inacreditável que é! Muito obrigado, querida @ivetesangalo“, continuou.

“Não faço ideia se o conteúdo desta entrevista está bom ou não, mas tenho a certeza que foi feito com todo o meu coração. Acredito que às vezes esse é o segredo. E assim se carimba mais um sonho da minha lista. Sou mesmo abençoado!”, rematou.

Recorde-se que a artista sobe esta sexta-feira, 26 de maio, ao palco da Altice Arena, após as atuações de Ana Castela e Gustavo Mioto. No sábado, 27 de maio, o trio viaja para Norte, onde se irá apresentar no North Festival, evento que marca o pontapé de entrada nos festivais de verão. O festival, que decorre em parceria com o JN, começa esta sexta-feira, com The Chemical Brothers como cabeça de cartaz, e termina no domingo com um “show” de Robbie Williams.