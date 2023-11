Zé Lopes declara-se a Maria Botelho Moniz: “Uma das maiores apresentadoras do país”

Maria Botelho Moniz vai abandonar as manhãs da TVI por causa da gravidez. Zé Lopes deixou uma mensagem à apresentadora.

Com nove meses de gravidez e perto da data de ter o filho nos braços, Maria Botelho Moniz despediu-se, temporariamente, esta sexta-feira, 3 de novembro, do programa “Dois às 10”.

Face à saída da apresentadora das manhãs da TVI devido à licença de maternidade, Zé Lopes dirigiu-lhe uma mensagem nas redes sociais.

“É o até já da Maria Botelho Moniz nas manhãs da TVI. Como a própria escreveu é altura de deixar temporariamente (por pouco tempo, espero eu) o seu sonho profissional para viver o pessoal. Sinto que é também a altura ideal para tornar público tudo aquilo que já tive oportunidade de lhe dizer pessoalmente”, começou por escrever.

“A Maria esteve os nove meses de gestação em direto, focada, determinada e sem esquecer o seu principal propósito: o de entreter quem escolhe acompanhar o programa que apresenta. Mesmo enfrentando um processo de fertilização que todas as mulheres descrevem como muito doloroso e mesmo vendo um artigo altamente vergonhoso escrito a respeito da sua imagem, manteve-se vertical e não se desviou do caminho que escolheu traçar”, acrescentou Zé Lopes.

“Tenho aprendido muito a observar a Maria. Estamos juntos todas as segundas-feiras nas animadas tertúlias, fez-me uma das entrevistas mais bonitas que dei e apresentámos juntos um casamento muito badalado. Mas, onde mais aprendi, foi nas conversas que tivemos na esfera privada. A Maria sabe ouvir, aconselhar e consegue meter-se no lugar do outro. Tem bom coração. Isso é, para mim, o mais importante”, elogiou.

“A Maria é, seguramente, uma das maiores apresentadoras do nosso país e eu sou um privilegiado por privar com ela. Que seja uma hora pequenina, meu amor. E que esse bebé chegue em breve. O tio quer dar-lhe muito mimo”, concluiu o repórter da TVI.