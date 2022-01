Zé Lopes elogia Susana Dias Ramos: ” Toda ela é amor e generosidade”

Zé Lopes presenteou os ses fãs com um jogo de perguntas e respostas, no Instagram, onde estes conseguiram fazer várias questões ao comentador.

Os seguidores do comunicador rapidamente entram no jogo e fizeram perguntas sobre diversos temas. A determinada altura houve um internauta que quis saber como se relacionada com a colega Susana Dias Ramos.

“A Susana Dias Ramos é toda ela amor e generosidade da cabeça aos pés”, começou por dizer.

“Tem uma personalidade muito bonita que também é reflexo da educação que recebeu por parte da mãe, que tive o privilégio de conhecer e do pai, de quem fala com o maior orgulho”, acrescentou.

“Acho que conhecer a Susana foi uma dádiva e tenho a certeza que nunca mais a largo. Agora é minha. Para sempre”, rematou.

Zé Lopes foi ainda questionado sobre a sua saída da SIC para a TVI e garantiu: “Nada arrependido, nada mesmo. Fui extremamente feliz e bem tratado na SIC, mas estou na TVI há 10 meses e já tive imensos desafios diferentes, que me deixaram muito feliz. E o melhor de tudo é que tenho a certeza absoluta que ainda vêm outros tantos no futuro. E eu cá estarei para os receber a todos”.