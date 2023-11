Zé Lopes está doente: “Estou de cama, mal me consigo mexer”

Com uma “amigdalite infecciosa grave”, Zé Lopes está “de cama”. O repórter falou do seu estado de saúde nas redes sociais.

O frio e a chuva não poupam ninguém. O inverno é, por norma, a estação na qual a saúde fica mais fragilizada e propensa a doenças da época. Zé Lopes não escapou e utilizou as redes sociais para contar que está doente.

“Estou de cama com uma amigdalite infecciosa grave e mal me consigo mexer, ouvir barulho ou comer… já para não falar nas dores terríveis que sinto na cabeça e principalmente na garganta”, começou por explicar.

“Quem me conhece sabe que não falho os meus compromissos, e, em seis anos de trabalho, faltei apenas duas vezes, curiosamente em ambas devido a amigdalites. Quero agradecer ao enfermeiro Rui que veio cá a casa administrar-me penicilina prontamente e com o máximo profissionalismo; ao António Bravo que me substituiu hoje no ‘última hora’ e no diário; e à minha família e amigos que estão naturalmente preocupados e constantemente a perguntar se preciso de chá, de água, de mel, de comida, de boleia para algum lado”, contou.

“Agora vou descansar e vamos acreditar que amanhã já estou de volta às minhas rotinas com a máxima força. A penicilina costuma ter um excelente efeito em mim. Torçam”, concluiu.