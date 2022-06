Zé Lopes fala sobre processo de emagrecimento: “Nessa noite chorei muito”

Zé Lopes esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no matutino “Dois às 10”, na TVI, e fez revelações íntimas sobre a perda de peso.

De notar que desde que se submeteu, há cerca de dois meses, a uma cirurgia metabólica, o repórter já perdeu mais de 40 quilos.

“Estava com 43 de IMC [Índice de Massa Gorda], é obesidade mórbida”, começou por explicar.

“Durante muito tempo evitei pesar-me, mas quando vou à clínica e vejo que peso 139 quilos… Foi um choque para todos nós, para os profissionais da clínica e para mim. Não me sentia tão pesado assim”, disse ainda.

No entanto, o apresentador garantiu que o seu sucesso também se deve a uma mudança de hábitos.

“Quando vejo aqueles valores percebi que tinha mesmo de agir e a cirurgia foi o ponto de partida. Os meus hábitos mudaram todos. Ontem cheguei do norte e fui direto para o ginásio. Não foi a cirurgia que mudou tudo. Foi a cirurgia, a mudança de hábitos, o acompanhamento multidisciplinar de médicos”, afiançou.

“No dia em que fui à consulta presencial voltei de comboio para Lisboa e nessa noite chorei muito. Nessa noite estava a ter a real perceção que ia mudar de vida, mas estava a pensar no que é que me fez chegar aqui, como é que estava tão pesado, o que é que me fez destruir a minha saúde”, contou.