Zé Lopes mostra-se rendido às duas avós do coração

O repórter e apresentador Zé Lopes mostrou-se rendido a Cinha Jardim e a Luísa Castel-Branco e fez um elogio público nas redes sociais.

“As últimas partidas inesperadas fizeram-me ter ainda mais consciência da urgência que tenho em dizer a algumas pessoas o quanto gosto delas, o quanto as admiro, o quanto me fazem bem”, desabafou Zé Lopes nas redes sociais.

“A Luísa e a Cinha chegaram à minha vida de forma inesperada, foi a televisão que mas ‘deu’, mas soube desde o primeiro minuto que não queria que saíssem mais. É claro que a nossa relação foi evoluindo gradualmente e que as amo seguramente muito mais hoje do que quando as conheci, mas o cuidado com que me tratam desde o primeiro dia, fez-me acreditar que seríamos amigos para o resto da vida”.

“Cresci a acompanhá-las e sempre admirei a forma livre e destemida com que iam dando opiniões e assumindo posições na vida… mesmo nas muitas vezes em que essas opiniões são controversas, polémicas e equacionadas por tantos… Até por mim!”, admitiu.

“Mas hoje não vos escrevo sobre a Luísa e a Cinha comentadoras. Escrevo-vos sim sobre estas duas extraordinárias mulheres, mães, filhas, avós e amigas. Escrevo-vos sobre a Luísa que me liga sempre que nota o meu ar cansado nos programas ou que me manda mensagem apenas a relembrar-me para não sair de casa sem casaco quando faz frio”, acrescentou Zé Lopes.

“Escrevo-vos sobre a Cinha que é a pessoa com a maior capacidade de me fazer soltar as gargalhadas mais genuínas e que me apresenta orgulhosamente à sua família que tanto preza. Escrevo-vos para honrar o brilho que elas trouxeram às minhas segundas-feiras e a certeza de que as minhas semanas correm muito melhor por começarem no ‘colo’ delas.

Infelizmente já não tenho avós de sangue, mas a vida presenteou-me com duas maravilhosas avós de coração. E tenho a certeza que, estejam as minhas avós onde estiverem, estão tranquilas por verem estas duas forças da natureza a assumirem tão bem esse papel”.

“Hoje escrevo-vos sobre admiração, respeito, mas acima de tudo, sobre amor. E como canta Tiago Bettencourt ‘amor não é o tempo, é o momento’. Obrigado por serem minhas. Obrigado por me deixarem ser vosso. Um beijinho deste vosso neto que hoje acordou especialmente sentimental”, concluiu.