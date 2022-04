Zé Lopes revela justificação recebida para sair do “Somos Portugal”

Zé Lopes esteve no podcast “Cala-te Boca”, da rádio Mega Hits, nesta terça-feira, dia 28 de setembro, e falou sobre a sua saída do programa “Somos Portugal”.

O apresentador, de 23 anos, referiu que não sabe qual a razão concreta para ter sido afastado do programa de domingo à tarde, da TVI.

“O que me foi dito, e foi o mesmo que saiu para a imprensa, é que ia haver uma renovação das caras do programa, que é um programa que tem dez anos e que tem de estar em constante mutação”, começou por afirmar na Mega Hits.

“Por isso eu saía daquele programa, mantendo-me vinculado à TVI enquanto coordenador do ‘Em Família’ e com um novo projeto em setembro – que é o ‘Big Brother’, enquanto comentador”, referiu Zé Lopes.

Durante a entrevista o comentador do “Big Brother” também foi questionado sobre o facto de ter trocado a SIC pela TVI e se sente arrependido.

“Não, não me arrependi. Se tenho saudades de algumas pessoas da SIC, claro que sim. Fui muito feliz com os projetos que fiz na SIC. Não fiquei a mal com o canal, mas a TVI também me deu muito”, afirmou.