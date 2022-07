Zé Lopes revela quais os requisitos para ser conquistado e brinca: “Estou a pensar abrir um casting”

Zé Lopes, de 24 anos, abriu o jogo e confessou quais são os requisitos para ser conquistado.

Em declarações ao site “Selfie”, o rosto de entretenimento confessou o que alguém deve fazer caso o queira conquistar.

“Estou a pensar abrir um casting para um novo projeto: ‘Quem quer namorar com o Zé Lopes?’. Acho que haveria inscrições, quero acreditar que sim, nem que eu pagasse para as pessoas se inscreverem, só para ver que tinha alguém no casting… (risos)!”, começou por referir à publicação em tom de brincadeira.

De seguida, o comentador afirmou que uma relação não é algo que esteva à procura mas que “quando surgir, surge e da forma que tiver de surgir, com quem tiver de surgir”.

“Acho que o mais importante é termos amor próprio – isso eu tenho – e amor pelos nossos. Se eu me amo, estou preparado para amar alguém. Portanto, estou preparado, quando surgir que venha!”, afirmou de seguida ao “Selfie”.

Sobre os requisitos que uma pessoa deve ter, Zé Lopes afirmou: “Acima de tudo, serem boas pessoas, terem bom coração, serem trabalhadoras, simpáticas, divertidas, que tenham os mesmos valores que eu tenho. Tenho sorte, porque os meus pais passaram-me todos os valores certos, se os estou a pôr em prática ou não, isso eu não sei… as pessoas que convivem comigo é que poderão dizer, mas eles passaram-me os valores certos e eu procuro pessoas que tenham esses mesmos valores”.