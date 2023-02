Zé Lopes revela que foi submetido a uma cirurgia

Zé Lopes recorreu ao seu perfil de Instagram para fazer mais uma revelação aos seus seguidores.

O repórter da TVI confessou a quem o segue que no mês de janeiro foi submetido a uma nova cirurgia ligada ao seu processo de emagrecimento.

“No início do ano, no dia 4 de janeiro, realizei uma abdominoplastia. Não podia estar mais feliz com os resultados”, começou por referir no vídeo que partilhou.

“A minha perda de peso foi muito acentuada na região abdominal, perdi muito perímetro abdominal – porque a minha barriga era gigante, como vocês sabem – e, por isso, fiquei com excesso de pele e fui indicado para esta cirurgia”, disse ainda.

“O pós-operatório foi super simples, aliás eu fui publicando aqui as minhas rotinas diárias e ninguém se apercebeu que eu tinha realizado a cirurgia”, contou.