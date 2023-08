Zé Lopes vai andar com o programa “Dois às 10” na estrada

O repórter da TVI Zé Lopes prepara-se para abraçar um novo desafio na estação de Queluz de Baixo e vai andar com o programa “Dois às 10” na estrada.

Pronto para percorrer o país: repórter da TVI e comentador dos assuntos do social do quarto canal, Zé Lopes não escondeu a satisfação depois de anunciar a nova tarefa que lhe foi atribuída pela direção de programas: o comunicador vai para a estrada com o “Dois às 10”, formato apresentado, todas as manhãs, por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

“Este verão, eu e essa pessoa incrível estaremos em transmissão ao vivo em todo o país com o ‘Dois às 10’ na estrada”, disse Zé Lopes, citado pela “Nova Gente”.

“Começo na quinta-feira, no parque aquático de Amarante”.

“Essa pessoa incrível” a quem o repórter da TVI se refere é Sara Vasconcelos.