Zulmira Ferreira passa o primeiro aniversário após a morte do filho e o divórcio: “63 anos… sofridos”

Recentemente divorciada, Zulmira Ferreira passa o primeiro aniversário após a morte do filho, o DJ Eddie Ferrer.

Zulmira Ferreira tem passado os últimos meses com muita dificuldade. E hoje assinala uma data especial, mas carregada de dor, saudade e perda. Esta quarta-feira, dia 21, a comentadora do programa da SIC Caras “Passadeira Vermelha” comemora 63 anos e é o primeiro aniversário que passa após a morte do filho, o DJ Eddie Ferrer, que faleceu no passado mês de novembro.

Além da perda do filho, a conhecida figura do meio social português também se separou recentemente do companheiro de longa data, Jesualdo Ferreira.

Perante o dia de hoje, Zulmira utilizou as redes sociais para assinalar a data. “63 anos… sofridos. Só queria ter o meu amor ao meu lado…”, desabafou.

Face à publicação, uma onda de carinho inundou a caixa de comentários. “Força…este momento é difícil.., mas certamente não lhe vai faltar apoio dos seus amigos! Um beijinho grande”, “Parabéns e um beijinho no seu coração” e “Apesar de tanto e tudo que passou, um beijo pela sua vida, por mais uma volta ao sol” foram alguns dos muitos comentários feitos.