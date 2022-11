Zulmira Ferreira faz nova publicação dedicada ao filho

Depois de ter perdido o filho no passado fim de semana, Zulmira Ferreira tem feito várias publicações dedicadas ao DJ.

Esta sexta-feira, 25 de novembro, não foi exceção e a mulher do treinador Jesualdo Ferreira partilhou uma nova fotografia de Eddie Ferrer.

“Estás e estarás sempre do meu lado meu amor. Sinto-te comigo”, escreveu Zulmira Ferreira.

Recorde-se que o artista morreu no passado sábado, 19 de novembro, devido a um aneurisma e as cerimónias fúnebres decorreram na passada quarta-feira no cemitério de Alcabideche, em Cascais.