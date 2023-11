Zulmira Ferreira recorda filho: “O mundo para mim acabou”

Foi há um ano que começou o pesadelo de Zulmira Ferreira. Nas redes sociais, a comentadora recordou o filho, o DJ Eddie Ferrer, que perdeu a vida.

O filho de Zulmira Ferreira, Dj Eddie Ferrer, faleceu há quase ano. O músico ia a caminho do Qatar, onde iria atual nas festas do campeonato do mundo, quando sofreu um aneurisma.

Nas redes sociais, Zulmira tem por hábito fazer publicações relacionadas com o filho e esta terça-feira, 14 de novembro, não foi diferente. A comentadora deixou uma fotografia do DJ e escreveu: “A minha vida… Faz hoje um ano já estava desesperada por ele não ter chegado ao seu destino, o Qatar. O pesadelo estava só a começar… O mundo para mim acabou. Ando à deriva. Vou existindo”.

Recorde-se que, após o falecimento do filho, Zulmira atravessou um período complicado, aquando do divórcio de Jesualdo Ferreira.