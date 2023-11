Zulmira Garrido confessa ter sido vítima de violência doméstica

Face às acusações feitas por guionista americana a Nuno Lopes de violação, Zulmira Garrido revela ter sido vítima de violência doméstica.

O caso de Nuno Lopes foi tópico de conversa no “Passadeira Vermelha”. O ator está a ser acusado por guionista e realizadora americana de a “drogar e violar”. A comentar sobre o caso, Zulmira Garrido fez uma revelação.

“Antes de casar tive um namorado, eu sofri de violência doméstica. Nunca vim dizer nada a ninguém nem nunca me lamentei”, começou por contar.

“Eu era tonta. Porque é que eu aturava aquilo? Porque é que eu continuei com ele? Ainda estive vários anos com ele, porque é que eu continuei com ele? Era porque eu consentia, obviamente”, atirou.

“Marcou-me para sempre, mas eu era nova, era muito nova. Na altura, até achei que aquilo era tudo normal, um amor tão grande, uma obsessão tão grande”, explica.