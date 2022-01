Afonso Vilela regressa ao teatro com a peça “Um Nova Amanhã”, que vai estar em cena esta sexta-feira, 22 outubro, no Teatro Sá da Bandeira, Porto, e fará espetáculos em várias cidades do país.

O musical, que conta com o ator num dos principais papéis em que interpreta um padre, conta a história incrível de uma pequena comunidade que desafia a figura mítica de António Salazar.

Inspirado numa história real, esta peça apresenta uma visão abrangente e inovadora da II Guerra Mundial, pelos olhos de uma criança, que presencia os extraordinários acontecimentos da época.

Este espetáculo retrata uma das histórias mais marcantes da história de Portugal. A criação de laços e pontes de convergência entre pessoas tão diferentes abordando temas fraturantes como religião, sexo e política.