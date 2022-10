“Big Brother Famosos”. Ex-concorrente revela segredos de reality em livro

Virgínia López esteve um mês na casa do “Big Brother Famosos 2” e agora revela em livro detalhes e segredos do reality show da TVI conduzido por Cristina Ferreira

A jornalista e escritora Virgínia López juntou-se a Marco Costa e Marie e, juntos, vão ser rosto de um livro da autoria da primeira em torno dos segredos de um reality show. “Por mais que tenha visto o programa, garanto-lhe que há coisas que nem as câmaras nem os microfones apanham”, refere a autora citada em comunicado enviado às redações. Um olhar que se propõe, lê-se na mesma nota, a “levar o leitor a viver e a sentir as emoções de um reality show… mas desde dentro”.

“O que se vive e se sente lá é muito mais do que aquilo que se vê na televisão. E este livro é sobre tudo isso”, explica a mesma informação.

A autora – a primeira escritora a entrar num programa desta natureza – irá, desta forma, lançar um livro que garante trazer luz a zonas de sombra do mais antigo reality show português. “Só Eu Sei Porque Estive na Casa”, da Contraponto, chega a 20 de outubro e conta com prefácio de Marco Costa e posfácio de Marie (La Vie de Marie), ambos participantes do programa.

Recorde-se que López viveu apenas um mês na casa do Big Brother Famosos 2, da TVI. Agora, põe a nu detalhes e segredos que escapam às 80 câmaras e aos 32 microfones espalhados pela propriedade.