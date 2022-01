Cláudia Vieira revela momento com filha mais velha antes do parto

Cláudia Vieira partilhou fotografias do momento amoroso em que se despediu da filha mais velha, Maria, antes de dar à luz a recém-nascida, Caetana.

Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves, de 33 anos. No entanto, Maria, de nove anos, nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

De recordar que assim que Caetana nasceu, João Alves confessou ter recebido o melhor presente da sua vida. “Que momento tão especial este, não consigo descrever o que estou a sentir. Obrigado meu amor pelo melhor presente da vida!”

