Cristina Ferreira doa 20 mil euros a hospitais para tratamento da Covid-19

Cristina Ferreira fez uma doação avultada de milhares de euros a vários hospitais portugueses para tratamento da pandemia de novo coronavírus.

A apresentadora d’”O Programa da Cristina” (SIC) ofereceu 20 mil euros para a linha da frente no combate co coronavirus no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. e Hospital Garcia da Horta.

“A Medicare associou-se à iniciativa de Cristina Ferreira e vai doar 100 mil euros para ajudar as instituições de saúde na luta contra a pandemia. Esta verba juntam-se outros 20 mil euros da apresentadora”, lê-se em comunicado.

A profissional da estação privada não se ficou por aqui e deu início a uma campanha de angariação de fundos para ajudar as referidas unidades hospitalares através da sua revista “Cristina”.

