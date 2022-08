Gonçalo Diniz fala da filha e da “coragem” para ser feliz

Gonçalo Diniz usou neste fim de semana as redes sociais para mostrar orgulho na filha e abordar a “coragem” necessária para ser feliz.

Uma carta de amor à filha, Vitória, que nasceu da relação com a apresentadora Sofia Cerveira: Gonçalo Diniz partilhou com os seguidores um texto dedicado não só à menor, como aos desafios que a vida apresenta.

“Aquele SER que está lá atrás chamado Vitória só existe porque sempre acreditámos que com AMOR, FÉ e COMPROMISSO as ‘coisas’ acontecem”, começou por escrever o ator no perfil de Instagram.

“Há que ser feliz de verdade, sem medos, sem dúvidas e ter a coragem de ser o que somos”, defendeu. “Isto não é um conselho… é apenas uma forma de ser e de viver”.

“E já que existe esta ‘ferramenta’… há que usá-la para dizer que a vida é realmente maravilhosa e só depende de nós para seguirmos fortes e coerentes com o propósito que escolhemos e acreditamos”, concluiu Gonçalo Diniz.