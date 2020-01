Inês Folque rendida à maternidade: “Ninguém nos prepara para esta explosão de amor”

Inês Folque está rendida ao amor de mãe depois da chegada do seu primeiro filho, Tomás, que nasceu na passada sexta-feira no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa.

Depois de ter dado à luz o pequeno Tomás, a atriz e apresentador da SIC não tem palavras para descrever o “momento mágico, único e especial” que foi ter o bebé nos braços no fim do parto.

“Ninguém nos prepara para esta explosão de amor avassaladora. Ninguém nos prepara para o momento mágico, mais que perfeito em que seguramos o nosso filho nos braços pela primeira vez. Ninguém nos prepara para a vulnerabilidade e entrega do momento de trabalho de parto”, referiu a intérprete no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B7TgQgWBqgK/

Apesar de lhe terem explicado tudo, Inês Folque continua surpreendida. “Explicam-nos tudo, mas ninguém nos prepara. E é tudo tão puro e tão bonito, tão especial e tão único na sua forma de o viver para cada mulher”, prosseguiu.

A atriz agradeceu as mensagens recebidas. “Obrigada do fundo do coração por tanto amor, preocupação e interesse. Tantas mensagens e telefonemas que ainda não consegui retribuir (lá chegarei, prometo) ando a viver el slow motion”, afirmou.

“Guardarei para sempre toda esta partilha de alegria e tanto amor que tenho recebido. O Tomás nasceu de parto natural, com 3,040 com os olhos muito abertos, pronto para conhecer o mundo. Correu tudo bem, é um bebé muito calmo e bonzinho e eu tenho sérias dificuldades em parar de olhar para ele”, rematou.

