Inês Gutierrez na Ilha do Sal: “Por aqui tudo se faz devagarinho”

Inês Gutierrez viajou com a família para a Ilha do Sal e mostrou-se encantada pela forma como foi recebida… “sem stress”.

Desde que saiu da TVI a apresentadora Inês Gutierrez tem tido mais tempo para viajar e estar com a família. E foi precisamente isso que a comunicadora fez, ao viajar para a Ilha do Sal, em Cabo Verde.

“‘No stress’ é o que já mais ouvi desde que chegámos à Ilha do Sal. Já nem me lembrava que precisava tanto deste lema na minha vida”, referiu Inês Gutierrez nas redes sociais.

“Por aqui, tudo se faz, devagar, devagarinho, e sempre com um sorriso simpático”, concluiu a apresentadora, que brincou na praia com a filha.

Em fevereiro, em entrevista a Júlia Pinheiro, Inês Gutierrez falou sobre a sua saída da TVI e garantiu que não saiu “zangada com ninguém” e que a decisão foi tomada com base no que deseja para o futuro.

“Quero aprender e desafiar-me todos os dias e sentir que estou a ser valorizada”, começou por dizer.

“A minha filha nasceu, quis recomeçar a trabalhar, vim com todo o gás, e aí senti que realmente queria crescer, e preciso muito de me sentir desafiada. Esta coisa de sentir que estou há muitos anos a fazer a mesma coisa e que não estou a crescer ou a evoluir profissionalmente faz-me querer procurar alguma coisa melhor. Foi isso que vim fazer, foi procurar novas oportunidades”, atirou.

“Ano e meio antes de me despedir, já estava a sentir-me estagnada. Depois engravidei e aí as prioridades acabam por se inverter, estava noutra fase da minha vida (…) Achei que se calhar era por ali o caminho”, confessou ainda.