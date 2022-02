José Carlos Malato: “Os bancos e banqueiros não têm vergonha na cara!”

José Carlos Malato não poupou nas críticas aos bancos e banqueiros numa altura em que Portugal vive em Estado de Emergência devido à pandemia da Covid-19.

O apresentador da RTP1 apoiou posição do deputado do Partido Social Democrata (PSD) Rui Rio, nomeadamente, a frase: “Se a banca apresentar lucros avultados em 2020 e 2021, isso será uma vergonha e ingratidão para com os portugueses”.

“Não o conheço bem, mas gostei de o ouvir nesta declaração! Os bancos e os banqueiros não têm vergonha na cara! Confrangedor!” escreveu o comunicador da estação pública no perfil de Instagram.

Na secção de comentários da publicação que fez esta quinta-feira, José Carlos Malato recebeu diversas mensagens de internautas a apoiarem a sua posição. “Também ouvi. Vergonha mesmo”, comentou um fã. “Não têm não. Só vêm euros. Egoístas!” atirou outra.

