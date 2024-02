Júlio Isidro deixa mensagem especial à companheira em Dia de São Valentim

O amor está no ar: no dia em que se celebra o São Valentim, Júlio Isidro dedicou-se publicamente à cara-metade, Sandra, através das redes sociais.

Muitas figuras públicas têm utilizado as redes sociais para declararem-se às pessoas que mais amam, no dia em que se celebra o amor. Júlio Isidro não deixou a data passar em branco e dedicou algumas palavras à mulher, Sandra, com quem tem duas filhas.

“Na química do amor, o verdadeiro princípio ativo contra a vida monótona, tristeza, envelhecimento, doença, erros, má fortuna é a paixão, mantida em lume brando, por momentos efervescente. O amor é a tal alquimia que transforma um abraço, um beijo, em ouro puro”, escreveu.

“Sinto-me capaz de conquistar todos os sonhos do mundo só por acreditar ser amado. E mais não digo porque o amor não se apregoa nem se exibe, e os sentimentos são para guardar como as joias. Amar é um ato silencioso. Amo tanta gente, mas ninguém como tu”, acrescentou.