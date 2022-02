Liliana Filipa e Daniel Gregório reagem aos rumores de separação

Liliana Filipa e Daniel Gregório reagiram aos rumores da suposta separação e negaram uma crise na relação.

Depois dos recentes rumores de que estariam separados por não partilharem nas redes sociais publicações juntos, o casal destacou que não passaram especulações.

Liliana Filipa mostrou no Instagram uma fotografia da pulseira que Daniel Gregório lhe ofereceu no Dia da Mãe, 2 de maio, com o símbolo dos dois filhos em comum, Ariel, de três anos, e Santiago, de um.

Também Daniel Gregório publicou uma fotografia, na qual surge de mão dada com a namorada.

Liliana Filipa e Daniel Gregório estão numa relação amorosa há seis anos. O casal conheceu-se durante a participação na quinta edição do programa “Casa dos Segredos”.