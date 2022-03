Madonna sai à rua em Lisboa em passeio de moto

Depois de nesta quinta-feira ter admitido que contraiu a Covid-19, a “rainha da pop” partilhou um vídeo no qual passeia de moto à pendura em Lisboa.

Já imaginou fazer a radial de Benfica, que liga 2.ª Circular, em Lisboa, a destinos como a Ponte 25 de Abril e cruzar-se com Madonna? Foi o que aconteceu a vários automobilistas, que estiveram perto da “rainha da pop” mas nem sequer se aperceberam, porque Madonna seguia de moto, à pendura, e com o capacete obrigatório.

A “Madame X” partilhou, no Instagram, um vídeo a dar um passeio por Lisboa, ao som da música “Living For Love”, e com a frase : “às vezes há que sair”.

Vários internautas identificaram a zona de Benfica no vídeo e deram as boas vindas a Madonna.

A cantora, recorde-se, revelou ontem que contraiu Covid-19 na altura em que a sua digressão “Madamme X” passou por Paris.