Peça com Ruy de Carvalho estreia em janeiro do próximo ano

Ruy de Carvalho vai estrear a peça “Ruy, a História Devida” em janeiro do próximo ano. A peça está em cena a partir do dia 12.

A produtora Yellow Star Company, de Carla Matadinho e Paulo Sousa Costa, anunciou que a peça com Ruy de Carvalho vai estar em cena para o público já a partir do início do próximo ano.

“A Yellow Star Company, de Carla Matadinho e Paulo Sousa Costa, orgulha-se de apresentar a peça ‘Ruy, a História Devida’, com estreia marcada para o dia 12 de janeiro de 2023 às 21h00”, pode ler-se no comunicado.

“É desta forma que iniciamos o ano com o nosso grande ator Ruy de Carvalho no novo espaço da Yellow Star Company, o Auditório Taguspark”, prossegue.

“É aqui, no Taguspark – Cidade do Conhecimento, em Oeiras, que vamos estar com uma programação teatral e performativa que vai ao encontro de um público exigente e diversificado”, remata.