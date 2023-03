Rainha da Jordânia evoca filha Iman a uma semana de ela se casar

Rania da Jordania partilhou um vídeo que reúne imagens inéditas do nascimento e dos momentos de crescimento da sua segunda filha, Iman, que se vai casar a 12 de março.

“A primeira vez que segurei na minha filha bebé percebi que a minha vida nunca mais seria igual”, recordou a rainha da Jordânia num vídeo em que mostra detalhes raros que agora chegam a público e que lembram também o avô, o rei Hussein. E prosseguiu, no texto que acompanha as imagens publicadas no Instagram: “Numa semana, ela vai ser noiva. A minha preciosa Iman. Estou muito feliz por ti e orgulhosa por tudo o que és.”

A princesa Iman, de 26 anos – a segunda de quatro filhos de Rania e Abdullah II, vai subir ao altar com Jameel Alexander Thermiotis, de 28 anos, oriundo de uma família grega proeminente e atual sócio gerente de uma empresa de capital de risco em Nova Iorque. Até ao momento não foram revelados mais detalhes do casamento: nem hora, nem local, nem número de convidados.