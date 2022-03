Sofia Alves dá os parabéns ao “incrível” Ruy de Carvalho

Sofia Alves deu, nesta terça-feira, os parabéns a Ruy de Carvalho pelos 95 anos de vida do ator. A atriz deixou palavras emocionadas nas redes sociais.

Ruy de Carvalho celebra, nesta terça-feira, 95 anos e Sofia Alves não quis deixar a data passar em claro. A atriz, que pode ser vista na novela da noite da SIC, “A Serra”, deixou um depoimento emocionado nas redes sociais.

“Parabéns ao nosso incrível Ruy de Carvalho pelos seus 95 anos e 80 de carreira”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Tive a sorte de me estrear com ele no cinema com um outro mestre, Manoel de Oliveira, (“Vale de Abraão”, em 1992/93). E já lá vão 30 anos”.

“Obrigada meu grande amigo por continuares todos os dias na minha vida. Um beijinho também à tua Paulinha e ao teu João”, rematou Sofia Alves.