Tony Carreira comenta pandemia: “É desolador não poder abraçar os meus pais!”

Tony Carreira foi um dos convidados desta manhã do “Dia de Cristina” e contou à amiga como está a viver a pandemia.

“Triste” com o momento que o país atravessa com a Covid-19. É assim que Tony Carreira se definiu esta manhã, em entrevista ao programa da TVI “Dia de Cristina”. O “cantor de sonhos” lamentou, a propósito da pandemia, não ter afetos com os pais.

“É desolador não abraçar a minha mãe e o meu pai, mas é para bem deles. No caso do meu pai sente-se que quer viver muitos anos… Já o vi de máscara e capacete, feito por ele, e quer cumprir as regras todas”, contou Tony Carreira.

O intérprete assumiu, ainda assim, que a sua é privilegiada. “Tenho saúde e filhos maravilhosos. A nossa vida é muito mais simpática do que para 90 por cento das pessoas”, acrescentou.

Finalmente, o primeiro comentário público sobre o alegado convite de Cristina Ferreira para Tony Carreira ter uma posição acionista no grupo Media Capital, detentor da TVI: “Fala-se muita coisa, mas nós já não falamos nem nos vemos deste janeiro/fevereiro”, garantiu o cantor.

