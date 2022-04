Vítor Baía vai ser pai pela quinta vez

Vítor Baía prepara-se para ser pai pela quinta vez. A mulher, Andreia Santos, está grávida do segundo filho em comum.

Depois de terem anunciado o primeiro filho, há dois anos, o ex-futebolista e a nutricionista vão ser pais novamente. A novidade foi confirmada ao “Jornal de Notícias” pela mulher de Vítor Baía, que revelou estar grávida de “praticamente quatro meses”.

Recorde-se que Vítor Baía e Andreia Santos têm já um filho em comum, Rodrigo, de dois anos.

O antigo guarda-redes do FC Porto é ainda pai de Diogo, de 27 anos, e Beatriz, de 23, frutos do casamento terminado com Alexandra Almeida, e Afonso, de 13, do namoro também terminado com Elisabete Carvalho.