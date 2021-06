A primeira foto do filho recém-nascido da princesa Eugenie de Inglaterra

A casa real inglesa mostrou neste sábado a primeira imagem do filho da princesa Eugenie de Inglaterra e de Jack Brooksbank. O primogénito do casal já tem nome.

August Philip Hawke Brooksbank. Foi este o nome que a princesa Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, escolheram para o primeiro filho, que nasceu há poucos dias, anunciou na manhã deste sábado a casal real inglesa.

Os membros da família real britânica mostraram, entretanto, a primeira imagem do recém-nascido com a família, captada por uma ama.

“O casal ficou emocionado com os desejos de felicidades que recebeu no nascimento do primeiro filho e estão felizes por mostrar a primeira foto enquanto família”, refere um comunicado da casa real inglesa.