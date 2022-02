A primeira mensagem da rainha Isabel ll de Inglaterra após a morte de Filipe

A rainha Isabel ll de Inglaterra manifestou-se pela primeira vez depois da morte do marido, o príncipe Filipe, agradecendo as mensagens pelo seu 95.º aniversário.

A monarca falou pela primeira vez em público depois do duque de Edimburgo ter perdido a vida. Através de um comunicado do palácio real, a rainha agradeceu as mensagens e abordou o momento que a família atravessa.

“Tenho recebido, a propósito do meu 95.º aniversário, várias mensagens positivas, as quais muito aprecio”, começou por dizer. “Apesar de enquanto família estarmos num período de enorme tristeza, tem sido reconfortante para nós ver e ouvir as homenagens prestadas ao meu marido, vindas do Reino Unido, da Commonwealth e de todo o mundo”, prosseguiu.

“A minha família e eu gostaríamos de vos agradecer por todo o apoio e generosidade que têm vindo a ser mostrados. Temo-nos sentido profundamente tocados e continuamos a ser relembrados que o príncipe Filipe teve um impacto extraordinário em inúmeras pessoas ao longo da sua vida”, rematou.

Lembre-se que as cerimónias fúnebres do príncipe Filipe, duque de Edimburgo, realizaram-se a 17 de abril, no interior do Castelo de Windsor, em Inglaterra.