Alberto II do Mónaco dá posítivo no teste à Covid-19

O príncipe Alberto do Mónaco está infetado com o Covid-19. A informação foi avançada, esta quinta-feira, em comunicado pela Casa Real.

É a notícia do dia no universo da realeza, até ao momento: Alberto ll do Mónaco fez os testes de deteção do novo vírus e deu positivo, tal como se pode perceber pelo comunicado do Gabinete do Palácio.

No entanto, segundo a mesma fonte de informação, o estado de filho de Grace Kelly não causou qualquer “preocupação”.

Nos últimos dias, o primeiro-ministro do Mónaco, Serge Telle, deu positivo nos testes de deteção que fez ao Covid-19.