Alberto II do Mónaco está recuperado da Covid-19

Príncipe Alberto II do Mónaco está recuperado depois de ter sido diagnosticado com coronavírus há 12 dias. O monarca está pronto para regressar para junto da família.

Segundo informação oficial, Alberto II do Mónaco foi “declarado curado” e está “de boa saúde”, sendo autorizado pelos médicos a “terminar o período de quarentena”.

“Os médicos que seguiram o príncipe Alberto II desde o início da sua infeção de Covid-19 permitiram hoje que terminasse o seu período de quarentena. O príncipe foi declarado curado e goza de boa saúde”, afirmou o palácio real do Mónaco em comunicado, esta terça-feira.

“Em breve, irá juntar-se à sua família e continuará a ter em conta ao período de confinamento, mesmo enquanto mantém um contacto próximo com o seu governo”, lê-se ainda no mesmo comunicado.

“Sua Alteza volta a recordar a população do Mónaco acerca da importância de respeitar escrupulosamente as medidas de isolamento e os limites aos contactos sociais. O cumprimento rigoroso destas regras vai ajudar a travar a expansão do coronavírus”, terminou, apelando ao cumprimento das indicações para a prevenção da pandemia de Covid-19.