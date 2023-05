Andrew e Harry: Ausência na varanda do Palácio de Buckingham

À semelhança do que aconteceu no Jubileu de Platina de Isabel II, Andrew e Harry voltaram a não realizar a aparição na varanda do Palácio de Buckingham.

Após a cerimónia de coroação, realizada na Abadia de Westminster, os reis Carlos III e Camilla seguiram até ao Palácio de Buckingham para acenarem ao povo e assistirem ao espetáculo da força aérea.

À semelhança do que havia acontecido no Jubileu de Platina da rainha Isabel II, os príncipes Andrew e Harry ficaram de fora da varanda e, consequentemente, da tradicional fotografia de família.

Recorde-se que os dois estão afastados da realeza britânica por motivos bastante distintos. Andrew, antigo duque de York, perdeu os títulos reais e militares, após o seu nome estar no epicentro de um abuso sexual ocorrido em 2001, nos Estados Unidos.

Em contrapartida, Harry, duque de Sussex, decidiu, juntamente com a mulher, Meghan Markle, abdicar de todos os títulos e prescindir de quaisquer ajudas monetárias concedidas pela monarquia inglesa.

Mais recentemente, Harry e Meghan foram informados que teriam de desocupar a residência oficial que mantinham no Reino Unido, Frogmore Cottage, localizada nos jardins do Castelo de Windsor. Embora o casal esteja a viver com os filhos, Archie e Lilibet, na Califórnia, estavam autorizados a utilizar o imóvel como residência oficial durante o reinado de Isabel II, cenário que se alterou com a chegada de Carlos III.