Após entrevista polémica, príncipe Carlos quer fazer as pazes com Harry

O príncipe Carlos de Inglaterra quer fazer as pazes com Harry, apesar de ter ficado “magoado” com a entrevista que o filho mais novo e a respetiva mulher, Meghan, deram a Oprah Winfrey.

O filho da rainha Isabel ll ficou triste com as afirmações que os duques de Sussex fizeram durante a conversa emitida, originalmente, pela estação norte-americana CBS. Contudo, o príncipe espera consertar a relação com Harry.

“Estamos a olhar para um pai que está profundamente magoado com o ponto onde se encontra a sua relação com o seu filho. Mas, depois de muita reflexão, ele também percebe que nada de bom virá ao prolongar a luta”, contou um amigo do príncipe Carlos ao “Mail On Sunday”, referindo que Carlos sente que está na “hora de curar” as feridas. “Agora é hora de consertar a relação que se quebrou”, acrescentou.

A mesma publicação adiantou que o filho da rainha Isabel ll vai, em breve, falar com os dois filhos, Harry e William. “Eles vão entrar em contacto de uma forma ou de outra nas próximas semanas… Possivelmente por escrito, ou através de uma videochamada”, concluiu.