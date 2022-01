Arquiduque da Áustria é o primeiro membro da realeza com Covid-19

Carlos de Habsburgo-Lorena tornou-se no primeiro membro da realeza a dar positivo no teste de deteção do Covid-19, após ter estado com um amigo infetado com o vírus.

O monarca anunciou, numa entrevista ao canal 24TV, que contraiu o coronavírus, que a Organização Mundial da Saúde decretou como pandemia, lançando as devidas medidas de prevenção.

“Estou bem. Não é a peste negra”, afirmou Carlos, passando uma imagem de quem não está preocupado.

Durante a conversa com a estação, o arquiduque da Áustria confessou que, no início, achava que era apenas uma constipação, mas depois de fez os testes de deteção por ter conhecido o caso amigo.

