Arrancam preparativos para o funeral de príncipe Filipe

A morte do príncipe Filipe inicia a Operação “Forth Bridge”, código para os preparativos do funeral, que, ao contrário da tradição, deverá ser discreto.

Apesar de ter direito a um funeral de Estado – ficar em câmara aberta e ser sepultado no Castelo de Windsor -, o duque de Edimburgo terá um funeral privado, com a presença da família e amigos mais próximos, de acordo com as instruções do próprio.

De acordo com a tradição, o Reino Unido, que inclui Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, entrará num período nacional de luto que se prolongará até o funeral.

As bandeiras serão hasteadas a meio mastro, o bastão cerimonial que está na Câmara dos Comuns, será envolto em preto ou adornado com um laço preto e os deputados deverão usar braçadeiras ou gravatas pretas.

O marido da rainha Isabel II morreu esta sexta-feira, 9 de abril, aos 99 anos, no Castelo de Windsor, semanas depois de ter alta hospitalar, na sequência de uma intervenção cirúrgica devido a problemas cardíacos.