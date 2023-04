Camilla convida ex-marido para a cerimónia de coroação de Carlos III

A rainha consorte, Camilla, convidou o ex-marido, Andrew Parker-Bowles, para assistir à cerimónia de coroação de Carlos III.

O casamento dos Parker-Bowles foi atribulado desde o primeiro dia, em parte por causa do romance que existia entre Camilla e Carlos, filho da rainha de Inglaterra.

Ainda assim, o casal, que esteve junto por quase duas décadas, teve dois filhos, Tom e Laura.

Em 2005, Camilla “deu o nó” com o filho da monarca Isabel II. Com a morte da mãe, em 2022, Carlos tornou-se rei de Inglaterra e Camilla ocupou o lugar de rainha consorte.

A cerimónia de coroação acontecerá no dia 6 de maio, na abadia de Westmister, em Londres, e contará com algumas surpresas, entre as quais a presença de Andrew Parker-Bowles. Segundo o “The Times”, Camilla tomou a decisão de incluir o ex-marido na lista de convidados e atribuiu-lhe um lugar com vista privilegiada para o evento.

De acordo com a revista “Flash”, os filhos, Tom e Laura, acompanharão o pai e os netos também estão presentes, três deles no papel de pajens.

Recorde-se que esta cerimónia já deu “pano para mangas” com a presença de príncipe Harry, mas a ausência da mulher, Meghan Markle, e com a dificuldade de Carlos III em contratar artistas para as atuações.