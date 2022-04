Canadá vai deixar de proteger Harry e Meghan nas próximas semanas

A Real Polícia do Canadá vai deixar de proteger Harry e a sua mulher, Meghan, por ordem do primeiro-ministro, Justin Trudeau, e do restante executivo daquele país.

Em novembro do ano passado, o neto da rainha Isabel ll de Inglaterra e a sua companheira eram entrada no Canadá e, por terem estatuto real, o governo teria de colaborar com a polícia britânica para proteger o casal.

Agora, que os dois estão prestes a mudar, de forma oficial, a sua posição na família real, deixando de ser membros seniores, o governo emitiu um comunicado, através da CBS News, alertando para a alteração de paradigma a partir de 31 de março.

“Os duques de Sussex, que decidiram mudar-se para o Canadá a tempo parcial, apresentaram ao nosso governo um conjunto de circunstâncias únicas e sem precedentes”, começou por explicar o ministro da Segurança Pública, Bill Blair.

“A Real Polícia do Canadá (RLP) comprometeu-se com funcionários do Reino Unido desde o início a respeito destas questões de segurança. Como os duques se reconhecem atualmente como pessoas protegidas internacionalmente, o Canadá tem a obrigação de proporcionar a assistência e segurança que seja requerida”, prosseguiu.

“Por pedido da polícia metropolitana, a RLP prestou assistência intermitente aos duques desde que chegaram ao Canadá, em novembro de 2019. Esta prestação de serviço cessará nas próximas semanas, coincidindo com a sua mudança de ‘status’”, concluiu.

