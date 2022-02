Cantor ajuda príncipe Harry e Meghan a planear férias de Natal

O príncipe Harry de Inglaterra e a sua mulher, Meghan, contaram com a ajuda do cantor David Foster para organizar as suas férias de Natal.

Os duques de Sussex estiveram em Vancouver, no Canadá, a desfrutar da quadra natalícia. Para desenhar o seu programa de festas, os dois tiveram o apoio do do músico David Foster, segundo o “Daily Mail”.

“Fiquei muito feliz por ter sido capaz de os ajudar a encontrar um refúgio onde pudessem passar um tempo a descansar”, afirmou o artista, de 69 anos, à referida publicação britânica.

As férias de Natal de Harry e Meghan foram passadas numa mansão em Vancouver, avaliada em 14 milhões de euros. O casal contou com a companhia do seu primeiro filho, Archie.

LEIA TAMBÉM: