Carlos III altera protocolo para defender o neto George

Assombrado por traumas de infância, Carlos III atendeu ao pedido do neto George e alterou as tradições reais no dia da coroação.

Ao que parece, os traumas de infância perseguem o rei Carlos III. O monarca terá sido vítima de “bullying” no colégio que frequentou na Escócia e, para não fazer o neto George passar pelo mesmo, alterou as tradições que dizem respeito à coroação.

George foi um dos pajens da cerimónia de coroação que aconteceu no sábado, 6 de maio, mas pediu ao avô que alterasse a vestimenta para não ser gozado pelos colegas.

O filho de William e Kate não queria usar as meias brancas e tornar-se um alvo de piadas na escola, confirmou uma fonte ao jornal “Mirror”. Para contornar a situação, o avô substituiu as tradicionais meias por calças pretas.

Segundo a imprensa internacional, o “bullying” foi um assunto que esteve bastante presente na infância do monarca, agora com 74 anos, e tudo terá acontecido no colégio Gordonstoun, na Escócia, o mesmo que o pai, príncipe Philip, frequentou.