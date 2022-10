Casa Real britânica revela destino dos ursos Paddington deixados em homenagem à rainha Isabel ll

Depois da morte da rainha Isabel II foram várias as homenagens deixadas pelos britânicos nas imediações do Palácio Buckingham e do Castelo Windsor.

Um dos objetos mais vistos nas homenagens foram os centenas de peluches do Urso Paddington. No entanto, este fim de semana, a Casa Real revelou o destino destes ursos.

Na página de Instagram oficial da Casa Real foi divulgada uma imagem da rainha consorte Camila junto destes peluches. Na publicação foi ainda revelado que estes serão entregues a instituições de caridade ligadas a crianças.

“A rainha consorte é fotografada com alguns dos mil ursinhos que foram deixados em tributo à rainha Isabel II e que rapidamente encontraram novas casas com a Barnardo’s. Os ursos foram lavados para ficarem com a melhor aparência antes de serem entregues na nova casa”, pode-se ler na legenda.