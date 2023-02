Casa Real Espanhola revela detalhe sobre o futuro de Infanta Sofia

A Casa Real Espanhola revelou alguns detalhes sobre o futuro da Infanta Sofia, filha mais nova dos monarcas, em comunicado.

Depois de várias notícias que adiantavam que a Infanta quer seguir uma carreira no desporto e que se preparava para ser admitida no CD DUX Internacional de Madrid Football Academy, em Villaviciosa de Odón, a Casa Real Espanhola revelou agora que Sofia irá estudar no mesmo colégio que a sua irmã, Princesa Leonor.

A notícia foi avançada pela revista “Hola” que garante que a infanta irá frequentar o colégio UWC Atlantic College, no País de Gales, Reino Unido.

A publicação refere que Sofia, à semelhança da sua irmã, também realizou vários testes de admissão tendo sido bem-sucedida.

“O programa académico desenvolve-se em dois anos letivos (2023-24 e 2024-25) e inclui tanto disciplinas de ciências como literatura”, informa ainda a Casa Real.