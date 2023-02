Casa Real recorda rainha Isabel II em dia especial

A Casa Real Britânica recordou a Rainha Isabel II, esta segunda-feira, 6 de fevereiro, data que assinala a ascensão da monarca ao trono.

Através da página oficial no Instagram foi publicado um vídeo do primeiro compromisso público de Isabel II enquanto rainha.

“A rainha Isabel II acedeu ao trono com a morte do pai, o rei George VI. Sua majestade estava no Quénia com o duque de Edimburgo numa digressão real quando soube que se tinha tornado soberana”, pode ler-se.

“A sua subida ao trono foi proclamada no mesmo dia e repetida numa cerimónia pública no Palácio de St. James quando sua majestade regressou do Quénia. Neste vídeo da BBC, a rainha Isabel II é vista no seu primeiro compromisso oficial enquanto monarca: no Royal Maundy Service na Abadia de Westminster”, lê-se ainda.

Recorde-se que a rainha Isabel II morreu em 8 de setembro de 2022, após 70 anos de reinado.