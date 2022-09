Cerimónias fúnebres: Isabel II será sepultada em Windsor ao lado do pai

A rainha Isabel ll morreu esta quinta-feira, 8 de setembro, aos 96 anos. As cerimónias fúnebres vão durar dez dias, com o corpo a ser transportado do Castelo de Balmoral, na Escócia, para Londres, em Inglaterra.

Carlos, um dos filhos da monarca e e novo rei de Inglaterra, foi o escolhido para receber as condolências e vai reunir-se nas próximas horas com a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon.

Ao terceiro dia, deverá ser organizada uma procissão até à Catedral de St Giles, em Edimburgo, que estará aberta ao público durante 24 horas. No dia seguinte, o corpo da rainha seguirá para o Westminster Hall, no Palácio de Buckingham, em Londres.

No sábado, a família real espera receber várias personalidades da Commonwealth, famílias reais estrangeiras e diversas altas figuras políticas. Já no domingo será organizado o funeral de Isabel ll.

A partir das 9.00 H vai começar o cortejo que sai do Westminster Hall e seguirá caminho até à Abadia de Westminster. Serão feitos dois minutos de silêncio em homenagem à monarca, de 96 anos.

Quando terminar a cerimónia, o caixão de Isabel ll será levado para Hyde Park e depois para Windsor, com vários guardas ao lado. Ao chegar ao seu destino, a monarca vai ser sepultada ao lado do pai, Jorge VI. Carlos será a última pessoa a despedir-se.