Convidados felizes com a ausência de Harry e Meghan em Ascot

Tal como tem acontecido em outros eventos da casa real britânica, Harry e Meghan não marcaram presença na Royal Ascot, competição de cavalos frequentada pela aristocracia.

No entanto, a ausência dos duques de Sussex foi comentada pelos presentes, que se mostraram contentes com a decisão do casal: “O assunto no recinto real era como toda a gente estava feliz por a Meghan e o Harry não estarem lá”, confirmou uma fonte ao “Page Six”.

A relação “azeda” entre Harry e a madrasta, Camilla, também foi discutida no recinto: “Os amigos da Camilla dizem que ela continua furiosa com o Harry e a Meghan”, explicou a mesma fonte, referindo-se ao facto de Camilla ter sido intitulada de “madrasta malvada” no livro “Na sombra”.

Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes marcou presença no evento exclusivo, a convite de uma marca de relógios, e fez-se acompanhar do “stylist” Gonçalo Mello. Os amigos foram vestidos a rigor dos pés à cabeça, com grandes chapéus vistosos, como manda a tradição.