A celebrar o décimo aniversário de casamento, William e Kate agradecem mensagens de parabéns

O príncipe William e a mulher, Kate Middleton, agradeceram as mensagens de parabéns que receberam, esta quinta-feira, no dia em que celebram dez anos de casamento.

Os duques de Cambridge trocaram alianças há uma década. Ao longo do dia, o casal tem recebido milhares de mensagens de parabéns e, por isso, fez questão de agradecer o carinho.

“Muito obrigado a todas as pessoas pelas mensagens simpáticas no dia de aniversário do nosso casamento. Estamos extremamente gratos pelo apoio que temos recebido ao longo dos dez anos, enquanto família”, pode ler-se na publicação.

William e Kate têm em comum três filhos: George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de três.